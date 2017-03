Kleuterschooltje in Kievitwijk wordt appartementencomplex

Antwerpen 2018 - In de Somersstraat in de Kievitwijk wordt een voormalig kleuterschooltje tegen de zomer van 2018 omgevormd tot een modern appartementencomplex.

In de straat, bij het Centraal Station en de Zoo, bevond zich tot 2015 het kleuterschooltje Somerkriebels. Tegen de zomer van 2018 wordt het bijgebouw van de Borgerhoutse basisschool Mikado omgevormd tot een nieuwbouwproject met acht appartementen van uiteenlopende grootte. Het gaat om een project van projectontwikkelaar Paparoti & Co.

“De structuur van de school blijft behouden, maar bovenaan komt een extra bouwlaag, die ruimte biedt aan twee extra appartementen”, zegt Evert Van Bogaert van VB Partners Immobiliën. “Alle appartementen beschikken over een ruime leefruimte met ingerichte open keuken, één, twee of drie slaapkamers en een zuidgeoriënteerde tuin en/of terras. Er komt ook een gemeenschappelijke fietsenstalling en een lift in het gebouw. De prijzen variëren tussen 169.500 en 399.500 euro.”

Opendeurdagen

Voor het bouwverlof van 2018 zouden de appartementen moeten worden opgeleverd. Eerder deze week werden de acht wooneenheden te koop gesteld. Op zaterdag 11 en zondag 26 maart worden twee opendeurdagen georganiseerd in de voormalige school.

