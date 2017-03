Kritiek op enquête: “Duidelijke N-VA-stellingen die onder een stadslogo verspreid worden”

Antwerpen - ‘Om gemaakte plannen te kunnen uitvoeren heb je ook veel geluk nodig.’ Of: ‘Succesvol zijn is een kwestie van hard werken en niet van geluk.’ Dit zijn slechts enkele opmerkelijke stellingen die in de mobiliteitsbevraging staan van de stad Antwerpen.

‘Met deze bevraging wil de stad Antwerpen graag peilen naar de manier waarop u zich dagelijks verplaatst’, staat in de begeleidende brief.

Fietsactivist Stijn Wens is een van de Antwerpenaars die door het stadsbestuur is gevraagd om de enquête in te vullen.“Ik vind dit een zeer goed initiatief, maar bij sommige vragen heb ik toch wel zware bedenkingen”, zegt Wijns. “Bij vijf vragen wordt duidelijk naar een politieke mening gevraagd. Ze hebben echt niets met mobiliteit te maken. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het stadsbestuur ook wil weten wat het politieke profiel is van de fietsers, de reiziger van het openbaar vervoer of automobilist.”

In de bevraging wordt aan de deelnemers gevraagd om aan te duiden in welke stelling zij zich kunnen vinden. De link met mobiliteit is zeer onduidelijk. Zo wordt de stelling ‘De juiste job vinden is een kwestie van toevallig op het goede moment op de goede plek te zijn’ tegen ‘Succesvol zijn is een kwestie van hard werken en niet van geluk’ geplaatst. Of ‘Veel van de problemen die mensen hebben in hun leven worden voor een groot deel bepaald door pech of ongeluk’ tegen ‘Mensen veroorzaken zelf de meeste van hun problemen’.

Wouter Van Besien Foto: Photo News

“Totaal ontoelaatbaar”

Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien ziet een politieke doelstelling in de bevraging. “Deze vragen zijn totaal ontoelaatbaar”, zegt Van Besien. “Dit zijn duidelijke N-VA-stellingen die onder een stadslogo verspreid en afgetoetst worden. Dit is oneigenlijk gebruik van overheidsgeld en bovendien deontologisch onverantwoord.”

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) reageert verrast op deze kritiek. Volgens hem worden dit soort van vragen al langer gebruikt in bevragingen van de stad Antwerpen. “Deze bevraging is opgesteld door het bureau Made4it”, zegt Kennis. “We willen een beeld krijgen van de tendensen in het verplaatsingsgedrag van de Antwerpenaars.”