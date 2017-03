Horeca vraagt versoepeling van LEZ voor buitenlandse automobilisten

Horeca Antwerpen en de Antwerp Hotel Association vragen in een open brief om in de lage-emissiezone de regels voor buitenlanders te versoepelen. “Ze moeten meer tijd krijgen om zich in regel te stellen na een administratieve nalatigheid”, klinkt het.

De waarschuwingsperiode van de Antwerpse lage-emissiezone is voorbij. Sinds gisteren worden automobilisten die met een vervuilende wagen de stad inrijden op de bon geslingerd. De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) gaf al te kennen het niet eens te zijn met de voorwaarden die door de stad worden opgelegd binnen de LEZ. Zij starten morgen een juridische procedure om de LEZ nietig te laten verklaren. Maar nu trekken ook Horeca Antwerpen en de Antwerp Hotel Association aan de alarmbel.

Onduidelijkheid

Foto: Kris Hossey

De horecasector vindt dat buitenlanders die met hun eigen auto naar Antwerpen rijden, te weinig tijd krijgen om na een onbewuste overtreding hun voertuig alsnog correct te registreren. Vandaag krijgen buitenlanders 24 uur de tijd om na het binnenrijden van de LEZ zich in regel te stellen. “Dat is geen redelijke termijn”, vindt Davy Brocatus van Horeca Antwerpen. “De buitenlandse automobilist moet meer tijd krijgen – veertien dagen – om die administratieve nalatigheid in orde te brengen.”

Marketingcampagne

Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) vindt de vraag van de horecasector bizar. “We zijn al vier jaar bezig met het uitwerken van de LEZ”, zegt Ait Daoud. “We zijn ook al vier jaar in overleg met de sector hierover. De horecasector moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen door zijn klanten in te lichten. Ze kunnen er zelf een positieve marketingcampagne rond maken.”