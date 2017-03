Twee bedrijven tonen interesse in werkloze Syrische Antwerpenaar

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) had gisteren een ontmoeting met Nouri Moussali, de Antwerpenaar van Syrische afkomst die ondanks zestig sollicitaties geen job vindt.

Gisteren bracht uw krant het verhaal van Nouri Moussali, die wegens zijn migratieachtergrond niet wordt uitgenodigd op sollicitatiegesprekken. De man mocht gisteren op het kabinet van Demir zijn situatie toelichten.

In de mailboxen van Nouri en de staatssecretaris stroomden reacties op het artikel toe. “Ik kreeg veel mails van mensen die iets gelijkaardigs meemaken”, zegt Zuhal Demir. “Ook veel mensen met een beperking herkenden zich in de situatie. Nouri botst op een muur, hij wordt zelden uitgenodigd voor een gesprek terwijl hij wil werken en gemotiveerd is. Hij wil een stem laten horen en kaart aan dat hij niet de enige is. Ik heb met interesse geluisterd. Er zijn nog veel mensen zoals Nouri die een kans verdienen.”

De staatssecretaris kreeg vandaag ook twee telefoontjes van bedrijven die vacatures hebben en met Nouri een gesprek willen. “Dat is een positieve zaak. Zo blijkt dat er toch werkgevers zijn die kansen willen bieden. We moeten positief aan de slag gaan. Ik zal een ronde doen langs werkgeversfederaties om te bekijken of er een soort charter kan komen om mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden een eerste kans te geven.”

Nouri was tevreden over het gesprek met Demir. “Onze ontmoeting was gemoedelijk. Ook Zuhal Demir heeft een migratieachtergrond. Ik heb het gevoel dat ze me begrijpt. Vandaag kreeg ik ook een vijftal mails van interimkantoren en werkgevers die me een kans willen geven omdat ze voelen dat ik gedreven ben. Met die reacties ga ik zo vlug mogelijk aan de slag. Toch ben ik vooral opgelucht dat ik het probleem onder de aandacht heb kunnen brengen. Want er zijn wel werkgevers die ons een kans willen geven en er zijn veel mensen in mijn situatie. We moeten een brug slaan tussen de twee partijen.”