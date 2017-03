Informatie over mysterieus pakketje voor Bradley Wiggins verdween met gestolen laptop...

De teamdokter van Sky die in juni 2011 tijdens het Criterium du Dauphiné een “mysterieus pakketje” voor Bradley Wiggins ontving, kan niet staven dat het om onschuldige geneesmiddelen ging. De laptop waarop hij de medische gegevens bijhield, zou in 2014 tijdens een vakantie in Griekenland gestolen zijn.

Dat verklaarde Nicole Sapstead, hoofd van het Britse Antidopingagentschap (UKAD) woensdag voor de parlementaire commissie die dopinggebruik in de Britse sportwereld onderzoekt. Dokter Richard Freeman werd zelf ook voor de de commissie verwacht, maar zegde wegens ziekte af.

In december vertelde Sky-teambaas Dave Brailsford, op basis van hem door Freeman verstrekte informatie, de parlementariërs dat het pakketje fluimucil bevatte. Dat is een vrij te verkrijgen slijmoplosser die niet op de dopinglijst staat. Coach en ex-renner Simon Cope bracht het pakje van het Verenigd koninkrijk naar Frankrijk over.

“Vreemd en complex”

Sapstead interviewde 34 getuigen, maar Freeman was de enige die claimde te weten wat er in het pakje zat. “Vreemd”, vindt Sapstead dat. “Van een professioneel team als Sky, dat er prat op gaat dat het een zero tolerance tegenover doping hanteert, zou je verwachten dat ze over de gegevens beschikken om elke insinuatie over dopinggebruik te weerleggen. Freeman werd geacht om de gegevens van zijn laptop naar een gemeenschappelijke database over te brengen, maar deed dat om één of andere reden niet. Dat Freeman zowel voor Sky als de Britse wielerfederatie werkte, maakte het alleen maar complexer. British Cycling heeft een aanzienlijke voorraad medische producten, maar het is compleet onduidelijk naar wie die precies gaan. De federatie geeft dat ook gewoon toe. Bij British Cycling werden er geen gegevens bijgehouden en was er daarover ook geen beleid. Die richtlijnen waren er wel bij Sky, maar ze werden niet door iedereen gevolgd.”

“Ik vond niet dat er iets vreemd mee was”

Ook Cope, die het pakje mee over zee nam, had geen idee wat erin zat. “Ik heb het niet gevraagd en waarom zou ik ook”, verklaarde hij. “Ik vond niet dat er iets vreemd mee was. Het kwam van onze nationale federatie. Waarom zou ik die niet vertrouwen? En het was bestemd voor dokter Freeman van Sky, dat een zero tolerance politiek voert. Misschien had ik wel moeten vragen wat er in het pakje zat, het is niet bij me opgekomen. Een andere keer ben ik wel eens met veertig dozen naar Spanje gereden. Toen heb ik ook niet in elke doos gekeken. Ik veronderstel dat in elke doos een helm zat.”

Wiggins en Sky kwamen in opspraak nadat hackers gegevens hadden gepubliceerd waaruit bleek dat de renner met toestemming en een medisch attest verboden medicijnen gebruikte. Om een allergie tegen te gaan kreeg Wiggins kort voor de Tour van 2011 en 2012 en de Giro van 2013 de toelating om triamcinolone te gebruiken. Dat product staat wel op de antidopinglijst. Het Britse Antidopingagentschap kwam wel tot de bevinding dat British Cycling en Sky veel meer triamcinolone bestelden dan voor één renner nodig was. “Maar hoe, wanneer en bij wie dat dan gebruikt werd, blijkt onmogelijk te achterhalen, aldus Sapstead. .