Modeketen e5 lanceert nieuw winkelconcept

Aartselaar - Kledingketen e5 mikt op verjonging, meer tewerkstelling en sterke omzetgroei via twee ‘Experience Stores’. Hun kledingzaak aan de Boomsesteenweg is samen met die in Hasselt de kledingwinkel die hiervoor uitgekozen werd.

Na 38 jaar blijft e5 Mode nog steeds naar streven om hun klanten te verwennen. Daarom lanceert deze Belgische modeketen een ‘testzaak’ in twee van haar winkels. Onder de noemer ‘e5 Experience Stores’ spelen ze in op steeds verdere verjonging van haar klanten. Het project houdt een nieuw winkelconcept in met meer merken, een verruiming van het aanbod en bijkomende diensten, zoals een personal shopper.

“Ons doelpubliek blijft 40+”, zegt CEO Ronald Boeckx. “Maar alle leeftijdscategorieën willen ‘mee’ zijn en de generatiekloof valt weg en verjongt als het ware. We willen elk bezoek de moeite waard maken. Met persoonlijk advies, een unieke beleving en een wekelijkse evenementenkalender, spelen we in op de evolutie van onze doelgroep en hun koopgedrag.”

