Rechter: “Stelen in stad van ‘beste burgemeester ter wereld’ mag niet”

Mechelen - Mohammad S. (19) uit Mechelen stal in een wassalon de portemonnee van een andere klant. De procureur vorderde een effectieve celstraf van zes maanden en 600 euro boete.

Rechter Theo Byl gaf S. er van langs. “U komt in de stad van de beste burgemeester van de wereld wonen en dan doen je zo iets. Dat kan toch niet man”, berispte de rechter.

De jongeman was op 2 december 2014 aanwezig als klant in een wassalon in de Sint-Katelijnestraat. Er was ook nog een andere vrouwelijke klant, die wat later de hulp kreeg van haar man die een handje kwam toesteken bij het opvouwen van het wasgoed.

“Het is tijdens die onoplettendheid dat de dader de portemonnee heeft gestolen uit de handtas van het slachtoffer. De camerabeelden spreken boekdelen en daarop is duidelijk te zien hoe de beklaagde de gestolen portemonnee in zijn plastieken zak tussen zijn wasgoed stak en meteen naar buiten is gegaan. Ook is S. herkend in het fotoboek van de politie. Enkele dagen later kon de politie de geseinde dief oppakken”, zegt openbare aanklager Lieselotte Claessens.

De advocate van S. kon de diefstal niet betwisten. Maar hij heeft er veel spijt van. “Hij zat toen in een moeilijke periode. Meneer leefde in de winter samen met anderen in een woning zonder verwarming en water. Vandaag is zijn sociale toestand veel beter en heeft hij een deftige woning gekregen via het OCMW. Een autonome werkstraf zou voor hem een tweede kans zijn die hij wil grijpen”, aldus de advocate.

De procureur kon zich daar ook in vinden. Vonnis op 15 maart.