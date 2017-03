Canvas brengt zaterdag in Vranckx de documentaire Pelikaanstraat 20, waarin Aminata Demba (29) het verhaal reconstrueert van haar Malinese vader, die in de jaren ’70 naar Antwerpen kwam. “Maar het resultaat is meer dan een persoonlijk terugblik geworden.”

In Pelikaanstraat 20 stapt de Vlaams-Malinese actrice Aminata Demba in de voetsporen van haar overleden vader. Op zoek naar werk belandde die in de seventies in België. Aminata keert van Antwerpen terug ...