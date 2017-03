Deze krasse knar viert zijn 90ste (!) verjaardag door zich 24 keer op te trekken

Sommige bejaarden zouden al blij zijn dat ze genoeg energie hebben om al hun kaarsjes uit te blazen op hun verjaardag. Maar deze 90-jarige vierde zijn verjaardag door zich zomaar eventjes 24 keer op te trekken in de fitness.

Zo’n drie keer per week kan je Vern uit Florida terugvinden in de fitness en dat was op zijn 90ste verjaardag niet anders. Voor deze gelegenheid dacht zijn zoon dat het misschien wel leuk zou zijn om de krachtpatser eens te filmen tijdens zijn gebruikelijke work-out.

Bij het favoriete onderdeel van Vern, namelijk de pull-ups, haalde zijn zoon de camera boven en plaatste de video daarna op Facebook. De beelden van de jarige waarop hij zichzelf 24 keer optrekt, konden alleszins op veel bewondering rekenen. Ook grappige commentaren passeerden de revue: “Die man was zeker nog maar 89 toen die video werd opgenomen!” (