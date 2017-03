Red Flame Lien Mermans scoort prachtige vrije trap vanop 30 meter

In de voorbereiding van het Europees Kampioenschap van deze zomer in Nederland spelen de Red Flames op de Cyprus Cup. In de wedstrijd tegen Zwitserland scoorde Lien Mermans de 1-1 gelijkmaker via een prachtige vrije trap vanop 30 meter. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op een draw. Janice Cayman maakte een kwartier voor tijd nog de 2-1 maar de Zwitsers kwamen drie minuten voor affluiten alsnog op 2-2. De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg staat 25e op de FIFA-ranglijst, Zwitserland staat daarin acht plaatsen hoger.

In het Makariostadion in de Cypriotische hoofdstad Nicosia stonden de Red Flames van bondscoach Ives Serneels een kwartier voor affluiten 2-1 voor, nadat Lien Mermans (30.) en Janice Cayman (77.) het openingsdoelpunt van de Zwitserse Carolina Abbé (26.) ongedaan hadden gemaakt. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd sleepte Selina Kuster (87.) alsnog een punt uit de brand voor Zwitserland. In de andere wedstrijd in groep A haalde Noord-Korea (FIFA 10) het met 3-0 van Italië (FIFA 16).

De Flames werken in hun EK-voorbereiding in Cyprus vier wedstrijden af, want na de groepsfase volgt een afsluitende plaatsingswedstrijd. De eerstvolgende tegenstander is Italië op 3 maart. Op 6 maart volgt de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Korea, op 8 maart wordt de plaatsingswedstrijd gespeeld. In totaal nemen er twaalf landen deel aan het toernooi.