Groeit er iets moois tussen de agenten en militairen?

Antwerpen - Dat de politie uw vriend is, durven sommigen al wel eens in twijfel trekken. Maar dat agenten en militairen het goed met elkaar kunnen vinden, moet blijken uit deze foto, die gedeeld werd door de Lokale Politie Antwerpen.

Militairen en agenten van de lokale politie hand in hand in het Antwerpse straatbeeld; het is geen alledaags beeld. Het is vandaag dan ook een speciale dag: Complimentendag. Complimentendag is de dag waarop wordt opgeroepen om wat vriendelijker voor de medeburger te zijn en eens een mooi woordje over te hebben voor de ander. De politie en de militairen willen, in het decor van het station Antwerpen-Centraal, alvast het goede voorbeeld geven. Of dit de start is van een echte ‘bromance’ zal de toekomst moeten uitwijzen.