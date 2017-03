Indrukwekkende Van Keirsbulck wint loodzware GP Le Samyn

Een indrukwekkend sterke Guillaume Van Keirsbulck heeft de 49e GP Le Samyn (1.1) gewonnen, de traditionele opener van het Waalse wielerseizoen die dit jaar door de helse weersomstandigheden uitdraaide op een loodzware afvallingsrace. De kersverse kopman van Wanty Groupe Gobert was in Dour na 202,2 kilometer over snedige hellingen en vooral zware kasseistroken de sterkste in de sprint met zijn verrassend sterke medevluchter Alex Kirsch (WB-Veranclassic-Aquaprotect). Het is de eerste zege voor Van Keirsbulck sinds zijn overstap van Quick Step Floors deze winter.

Drie dagen na het Vlaamse openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne ging met de 49e GP Le Samyn ook het Waalse wielerjaar van start. Door de weersomstandigheden werd het dit jaar een waar slagveld.

Vijf renners lieten zich niet afschrikken door koude, regen en wind: Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen Baloise), Kevin Van Melsen (Wanty Groupe Gobert), Joeri Stallaert (Cibel-Cebon), Gordon De Winter (AGO Aqua Service) en Erwann Corbel (Fortuneo Vital Concept) tekenden voor de eerste vlucht van de dag. Hun voorsprong was echter nooit groter dan drie minuten. In het peloton onderhield Quick-Step Floors het (hoge) tempo en op 77 kilometer van de finish werd met Van Melsen de laatste vluchter gegrepen.

Sterke Van Keirsbulck

Meteen werd er slag om slinger gedemarreerd. Guillaume Van Keirsbulck (Wanty Groupe Gobert) forceerde een nieuwe vlucht en uiteindelijk kregen we een kopgroep van twaalf renners. De twee grote blokken Quick Step Floors en Lotto-Soudal waren met respectievelijk Iljo Keisse en het duo Tosh Van der Sande - Jasper De Buyst present voorin, waar goed werd samengewerkt. Ondermeer ook Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo), Raymond Kreder (Roompot), Olivier Pardini en Alex Kirsch (WB-Veranclassic-Aquaprotect) waren mee.

Zoals voorspeld, is #LeSamyn net zoals vorig jaar een slagveld. Het is afzien voor de renners. https://t.co/Zei5Wkc9Xz pic.twitter.com/5Ui18OONDU — Stadion (@VTMStadion) March 1, 2017

De GP Samyn wordt ook wel de Waalse Helleklassieker genoemd en de vele kasseistroken lagen er door de regen en modder spekglad bij. Sport Vlaanderen Baloise had de vlucht gemist en stribbelde nog even tegen maar toen Bert Van Lerberghe onderuit ging toen hij de sprong naar voren wilde maken, leek de strijd gestreden.

Cofidis houdt het spannend

Toen een beresterke Van Keirsbulck er vooraan opnieuw een snok aan gaf, werd de kopgroep verder uitgedund tot zeven: enkel Keisse, De Buyst, Van der Sande, Wynants, Van Keirsbulck, Pardini en Kirsch bleven over. Een verrassend sterk en gedreven Cofidis hield het peloton met het ingaan van de slotronde echter op minder dan een halve minuut, waardoor voorin geen seconde mocht worden geaarzeld.

Toen het (uitgedunde) peloton was genaderd tot op enkele seconden, zagen Kirsch, Van Keirsbulck en Van der Sande het gevaar. De drie trokken fors door en pakten snel twintig seconden op de grote groep, waar Quick Step Floors echter meteen weer het commando overnam.

Spanning en spektakel in het slot

Op de kasseien waren Van Keirsbulck (26) en Kirsch (24) duidelijk de beteren, Van der Sande moest op twaalf kilometer van de streep de rol lossen. De achtervolgers zaten de twee vluchters op de hielen maar Van Keirsbulck weigerde zomaar te plooien. Met amper twintig seconden voorgift bleef het echter razend spannend.

Florian Sénéchal van Cofidis bracht op de laatste kasseistrook de vluchters weer in het zog van de leiders maar de twee sprintten voor de zege. Kirsch begon van ver maar werd in een spurt van twee stervende zwanen geremonteerd door Van Keirsbulck, die Niki Terpstra (deze keer niet gestart) opvolgt op de erelijst. Iljo Keisse sprintte een tiental seconden later naar plek drie. De eerste reactie (in het engels) van Van Keirsbulck was veelzeggend: "I was up..."

De GP Le Samyn was de eerste van tien manches van de Belgian Cycling Cup. Zondag volgt met de kersverse Dwars door West-Vlaanderen ‘Johan Museeuw Classics’ al de tweede wedstrijd in deze competitie, de opvolger van de Driedaagse van West-Vlaanderen.

De GP Le Samyn eert de gelijknamige Noord-Franse wielrenner José Samyn, die op 28 augustus 1969 tijdens een criterium in Zingem om het leven kwam.

Uitslag:

1. Van Keirsbulck

2. Kirsch

3. Keisse

4. Senechal

5. Backaert

6. Frison

7. Van Emden

8. Van Lerberghe

9. Schachmann

10. Hofstetter

De laatste tien winnaars:

2008: Philippe Gilbert (Bel)

2009: Wouter Weylandt (Bel)

2010: Jens Keukeleire (Bel)

2011: Dominic Klemme (Dui)

2012: Arnaud Démare (Fra)

2013: Alexey Tsatevich (Rus)

2014: Maxime Vantomme (Bel)

2015: Kris Boeckmans (Bel)

2016: Niki Terpstra (Ned)

2017: Guillaume Van Keirsbulck (Bel)