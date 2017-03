Mode Saint Laurent schuift twee kleuren op de voorgrond in Parijs

Het defilé van Saint Laurent tijdens de Parijse modeweek was een ode aan zwart, cognackleur en een combinatie van de twee. Ook opvallende , bijna architecturale ruches waren prominent aanwezig in de collectie van het Franse modehuis voor komende herfst. Toch verscheen af en toe ook een model in een diepblauwe, mosgroene en gespikkelde creatie op de catwalk. Eén ding is ook zeker: met elk ontwerp van landgenoot Anthony Vaccarello ben je klaar voor een nachtje clubben. Het Britse topmodel Kate Moss was in de lichtstad en volgde alles vanop de eerste rij.