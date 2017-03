Kerel speelt alle oude Nintendo-games uit en moest daar de vreemdste dingen voor doen.

Piotr Delgado Kusielczuk startte drie jaar geleden aan een wel erg ambitieus project. De man uit Polen ging de uitdaging aan om alle games uit te spelen die uitkwamen voor de NES, de oudste spelcomputer van Nintendo. 714 games in totaal die hij sinds kort allemaal heeft afgerond. Hij kwam op het idee toen een vriend hem al grappend voorstelde om het eens uit te proberen.

Iets wat Kusielczuk blijkbaar iets te serieus nam, waardoor hij begon aan een ongelofelijk project waar hij uiteindelijk meer dan 3.435 uur voor nodig had. Via de streamingsite Twitch konden duizenden kijkers alle speelsessies van de man volgen. Het gros van de spellen kon hij vlotjes uitspelen, maar er zaten ook enkele adders onder het gras. Zo moest hij maar liefst 91 uur spenderen aan Miracle Piano Teaching System, een ‘game’ waarmee je piano leert spelen. Daarnaast waren er ook enkele titels zonder officieel einde, waardoor de kerel pas kon stoppen met spelen eens hij zeker wist dat hij geen meer progressie kon boeken. Met zijn huzarenstukje is Kusielczuk de eerste ter wereld die alle games volledig heeft uitgespeeld.