Dit parcours wordt er gelopen tijdens de Antwerp Urban Trail 2017

Nog een tiental dagen en ’t Stad wordt weer overrompeld door duizenden lopers. Het parcours van de vijfde editie van de Antwerp Urban Trail ligt iets noordelijker dan vorige jaren, maar dat betekent niet dat de monumenten en pleinen die de revue passeren niet minder indrukwekkend zijn.

Vorig jaar waren er onder meer de premetrotunnel, het Sportpaleis en zwembad Veldstraat waar de lopers passeerden, nu staan er een heleboel nieuwe gebouwen op het programma.

Gestart wordt er naar aloude gewoonte in Park Spoor Noord. Van daaruit gaat het via het Kempisch Dok en het Houtdok naar het nieuwe Havenhuis. Dat is het meest noordelijke punt van het traject, want via Hangar 26 komen de sportievelingen weer het centrum ingelopen. Na een snel bezoekje aan de Sint-Pauluskerk, het stadhuis en de Vlaaikensgang stuiten de lopers opnieuw op een exclusief pareltje: de binnenplaats van het Museum Plantin-Moretus.

Daarna volgen er passages langs jeugdherberg Pulcinella, DE Studio, de Botanische Tuin, de Arenberg en het Paleis op de Meir. Net als vorig jaar ontbreekt ook het café Pelikaan niet op de planning, net als de Oude Beurs en het Felix Pakhuis. Tot slot volgt er nog een korte stop in de hotelkamers van het Holiday Inn Express Antwerp City North en de finish in Park Spoor Noord.

Bekijk op onderstaande kaart het volledige Antwerp Urban Trail-parcours: