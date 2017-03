Tournée Minérale zit erop voor Tom (33): “Alcoholarme dranken leken gestraft, net zoals ik”

Tournée Minérale zit erop, ook voor Tom Thijs (33) uit Berchem. Vorige week stond hij bijna op het punt om te zondigen. Maar hoe eindigde dat? En vooral: hoe blikt hij terug op een maand zonder alcohol?

Zoals 28 dagen geleden gezegd: een maand lang niets drinken mag geen prestatie zijn. Gemakkelijk is het echter niet. Als je zelden of nooit drinkt, dan is het zoals 10 km lopen voor een getraind loper. Dat vraagt slechts een beperkte inspanning. Sommigen zullen het veel moeilijker vinden om een maand geen suiker te eten, of 40 dagen geen vlees. Het is dus appelen met peren vergelijken.

Daar waar ik verhalen hoorde van mensen die het wel gewoon konden worden en er nog plezier in hadden om zeven soorten water uit te proberen, viel mij vooral het beperkte aanbod aan alternatieven op.

Afgelopen woensdag – afscheidsfeest met collega’s op café – was de tristesse compleet.Schone kaart speciaalbieren, waarvan een aantal van ’t vat, aangevuld met een keurige selectie wijnen, gins,… Daarnaast keuze uit bio-cola, een verdwaalde fristi en water. Rechtsonderaan op de kaart. Ze leken gestraft, net zoals ik. Of beschaamd over hun geringe opkomst.

Een emancipatiecursus voor alcoholarme/loze dranken dringt zich op. Zeker op café of in restaurants (hipsterketen uitgezonderd). Om te leren vechten hebben ze natuurlijk wel eerst de middelen nodig. En de kracht. Zodra ze de smaak te pakken hebben, zullen ze plaatsen & zieltjes winnen. Ik zal vanop een gezonde afstand de strijd steunen. Binnen een jaar kom ik terug voor een Journée Minérale. Een dag lang het aanbod keuren.

Samenvattend ben ik blij dat zoveel mensen op zijn minst een poging hebben gedaan om zich een maand te onthouden en mee te werken aan de bewustwording van de nefaste gevolgen van (overmatig) alcoholverbruik. De net geen 200.000 euro ingezamelde euro’s zullen zonder twijfel goed besteed worden.

Morgenavond iets gaan eten. ’t Wordt iets hartig met een glas wijn, maar ik bestel er ook een fles water bij.

Aantal uitgespaarde euro’s in februari: 62 euro

Aantal uitgespaarde calorieën in fabruari: 6.516

