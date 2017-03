Jan Van de Vreken is officieel nieuwe korpschef politiezone Klein-Brabant

Bornem / Puurs / Sint-Amands - Jan Van de Vreken heeft woensdagochtend zijn eed afgelegd als nieuwe korpschef van politiezone Klein-Brabant. Daarmee staat de Oost-Vlaming ook officieel aan het hoofd van het korps.

Van der Vreken (47) legde zijn eed af ten overstaan van Peter Van Hoeymissen (CD&V), de burgemeester van Sint-Amands en huidig voorzitter van het politiecollege. Twee weken geleden kon u in uw krant al lezen dat de nieuwe korpschef enorm optimistisch was over de werksfeer bij de politie van Klein-Brabant.

“Dat viel me al op toen ik een tijdje geleden een werkbezoek heb gebracht aan het politiecommissariaat. En bovendien kreeg ik de garantie dan men wil blijven investeren in nieuwe technologieën. Dat waren de belangrijkste redenen die me voor Klein-Brabant hebben doen kiezen”, zei hij toen.

Jan Van der Vreken maakte er ook geen geheim van dat hij het beleidswerk dat hij uitvoerde bij de federale politie beu was en opnieuw meer voeling wou met het politiewerk op het terrein.