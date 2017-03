Alweer woning beschoten in Antwerpen: zesde incident in drie maanden

Antwerpen - Gangsters hebben dinsdagavond rond 23 uur opnieuw een woning in Antwerpen onder vuur genomen. De daders reden de straat in en openden het vuur, vermoedelijk met een machinegeweer. Het is sinds december al de zesde keer dat dit in Antwerpen gebeurt.

De feiten speelden zich af in de Rupelstraat in de wijk Dam. Deze woning werd trouwens vorige week ook al een keer beschoten. Er stopte dinsdagavond een auto in de straat en volgens een getuige werd er vervolgens met een machinegeweer op het huis gevuurd.

Volgens onze informatie werden een achttiental schoten gelost, speurders troffen in de omgeving van de woning dertien kogelhulzen aan. De rolluik van de woning die werd geviseerd, was volledig doorzeefd. Het onderzoek naar de feiten wordt gevoerd door de speurders van de federale gerechtelijke politie. Opnieuw wijst alles in de richting van een afrekening in het drugsmilieu. De speurders onderzoeken of er een link is met enerzijds eerdere beschietingen van woningen in de wijk Dam en anderzijds de aanslagen op twee huizen afgelopen weekend in Borgerhout en Sint-Job-in-‘t-Goor.