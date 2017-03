Brouwerij herlanceert fel gesmaakte Duvel Tripel Hop Citra

Puurs - Brouwerij Duvel Moortgat uit Puurs gaat de Duvel Tripel Hop Citra opnieuw op de markt lanceren. Het bier komt er door de grote vraag van fans en liefhebbers. Het gerstenat is vanaf 3 maart permanent wereldwijd verkrijgbaar.

De Duvel Tripel Hop Citra, ofwel de meest populaire onder de Tripel Hop-variant van Duvel, wordt gemaakt met de Amerikaanse hopsoort Citra. In 2012 lanceerde het bier al eens eerder, maar brouwerij Duvel Moortgat gaat de drank met een alcoholpercentage van 9,5% op 3 maart permanent in zijn gamma opnemen en wereldwijd verspreiden.

De brouwers zijn sinds 2007 bezig om de klassiek Duvel van wat extra cachet te voorzien. Door de combinatie van hopsoorten Saaz Saaz, Styrian Golding en Citra kwam de Duvel Tripel Hop Citra als winnaar uit de bus na een testpanel. Bij zijn tijdelijke lancering in 2012 rijfde het bier een gouden medaille binnen op de Brussels Beer Challenge en won het de consumententrofee op het Zythos Bierfestival in Leuven.

Brouwmeester Hedwig Neven. Foto: Duvel Moortgat

Brouwmeester Hedwig Neven kan zijn enthousiasme over het nieuwe bier alvast niet verbergen. “Het blijft me fascineren hoe je enkel met de pure basis ingrediënten een variërende complexiteit kan geven aan speciaalbier. Elke hopsoort heeft zijn eigen karakter dat zo bepalend is voor de smaak en het aroma van het bier. Bij het brouwen van Duvel Tripel Hop maken we gebruik van de dry-hopping techniek. Dan voegen we na de hoofdgisting , in dit geval Citra, hop toe. Hierdoor blijft het uitgesproken fruitige karakter meer dan subtiel waarneembaar in het finale bier.”