Eindzege Ronde van Langkawi voor Gibbons, McCabe wint slotrit

Ryan Gibbons (Dimension Data) heeft zich woensdag tot eindlaureaat van de 22e editie wielerronde van het Maleisische Langkawi (2.BC) gekroond.

De 22-jarige Zuid-Afrikaan stond sinds de tweede etappe aan de leiding in het stand, won zondag de vijfde rit en kwam woensdag in de achtste en laatste etappe nooit in de problemen. De winst in de slotrit, die het peloton over 121 km van Setiawangsa naar Putrajaya bracht, ging naar de Amerikaan Travis McCabe (UnitedHealthCare). Hij hield in de spurt de Australiër Anthony Giacoppo en de Italiaan Riccardo Stacchiotti af, Gibbons kwam als vierde over de streep.

Gibbons, die op de erelijst zijn landgenoot Reinardt Janse van Rensburg opvolgt, heeft in de eindstand 33 seconden voorsprong op de Australiër Cameron Bayly. Er namen in Langkawi geen Belgen deel.

Uitslag achtste etappe:

1. Travis McCabe (VSt/UnitedHealtCare) 2u39:00

2. Anthony Giacoppo (Aus) z.t.

3. Riccardo Stacchiotti (Ita)

4. Ryan Gibbons (ZAf)

5. Mohd Shahrul Mat Amin (Mas)

6. Andrea Palini (Ita); 7. Marco Maronese (Ita)

8. Enrico Barbin (Ita)

9. Filippo Pozzato (Ita)

10. Mekseb Debesay (Eri) ...

. Eindstand:

1. Ryan Gibbons (ZAf/Dimension Data) in 29u04:57

2. Cameron Bayly (Aus) op 0:33

3. Alberto Cecchin (Ita) 0:35

4. Daniel Jaramillo Diez (Col) 0:37;

5. Mekseb Debesay (Eri) 0:41

6. Chris Harper (Aus) 0:43

7. Egan Arley Bernal (Col)

8. Ben O’Connor (Aus)

9. Timothy Roe (Aus)

10. Fernando Orjuela (Col) 0:50