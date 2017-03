Bagels in plaats van broodjes in De Kleine Honger

Hoogstraten - Het centrum van Hoogstraten is een eetgelegenheid rijker. De carrièreswitch van Nicole Vorsselmans (45) kan tellen. Zij zegt na 25 jaar een transportfirma vaarwel en begint haar eigen zaak, De Kleine Honger.

In het pand op de Vrijheid, vlak bij de kerk, was tot vorig jaar broodjeszaak De Knapzak. Op het uithangbord van De Kleine Honger staan nu snacks, smoothies en koffie. “Ik heb 25 jaar op de administratie van een transportbedrijf gewerkt”, zegt ­Nicole Vorsselmans uit Hoogstraten. “Een jaar geleden begon ik na te denken over wat ik nog wilde doen in mijn leven. Tijdens een vakantie in Malta merkte ik dat zaken die smoothies verkopen daar veel volk over de vloer kregen. Zoiets zag ik nog wel zitten”, vertelt ze. “Al begon ik, eens terug thuis, wel weer wat te twijfelen. Mijn man overtuigde me om mijn droom waar te maken. Dit pand stond te huur en dat kwam voor mij goed uit. Het is een ideale locatie in het centrum van Hoogstraten. Door de toog naar achter te plaatsen, is er nu meer ruimte om te zitten. We hebben veel hout gebruikt, zowel voor de vloer als het interieur, dat geeft een erg warm gevoel.”

Naam past bij het concept

Het aanbod van De Kleine Honger is zeer divers. Over de naam van de nieuwe zaak is goed nagedacht. “De naam spreekt voor zich”, legt Nicole Vorsselmans uit. “Het was niet het eerste dat in mij opkwam, maar na alle afwegingen vond ik het wel goed passen bij het concept. Ik heb in de eerste week al gemerkt dat smoothies heel populair zijn bij de jeugd, zelfs in de winterperiode. Met vier middelbare scholen in Hoogstraten is het een goede keuze om dat op de kaart te zetten. Momenteel maken we vijf verschillende smaken.”

Geen klassieke broodjes

Ook de curryrollen en pizzastukken verkopen blijkbaar goed. “De klassieke broodjes hebben we niet. In de plaats daarvan kunnen klanten kiezen voor een bagel. Dat is een rond broodje met een gat er in. Die vind je veel in Antwerpen, maar hier nog niet”, lacht de zaakvoerster.

De Kleine Honger, Vrijheid 161 in Hoogstraten, is uitgezonderd zon- en feestdagen elke dag open. Meer informatie staat op deze Facebookpagina.