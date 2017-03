Ontwikkelaar Turnova laat niet in zijn kaarten kijken

Turnhout - De bouwput van Turnova is gigantisch en Turnhoutenaars willen weten wat er komt. Maar projectontwikkelaar Mathé Heeren gaat niet in op de herhaalde vraag om dat op een commissie toe te lichten.

Het was al de vierde keer dat gemeenteraadslid Tom Versmissen (ex-N-VA) had gevraagd dat Mathé Heeren of een andere afgevaardigde van Heeren Group, eigenaar van Turnova, op een gemeenteraadscommissie zou komen toelichten welke winkels zich zullen vestigen op Turnova. Maar Mathé Heeren was er ook dinsdagavond niet, tot groot ongenoegen van de oppositie. “Hij heeft geen contracten”, meent Tom Versmissen. “Als de Heeren Group het Theater 1900 koopt, laat Mathé Heeren dat meteen aan de pers weten. Waarom blijft hij dan zwijgen als wij vragen welke winkels er komen?”

Lange termijn

Volgens Versmissen moet ­Heeren dat wel weten. “De grote namen in de retailsector plannen niet over een halfjaar. Ze weten nu al waar ze over drie of over vijf jaar winkels openen. Als Heeren zijn winkeloppervlakte in ­Turnova gevuld wil krijgen, moet hij de contracten nu al hebben afgesloten.”

Volgens Tom Versmissen hebben de handelaars in Turnhout ook het recht om stilaan te weten hoe Turnova wordt ontwikkeld en welke invulling het stadsproject krijgt. Versmissen verwijst daarvoor naar het Rive Gaucheproject in Charleroi, dat nog voor de helft leegstaat. “Ook voor de andere winkelstraten is het belangrijk om eindelijk een beeld te krijgen van wat Turnova wordt. Het is schandalig dat Heeren die duidelijkheid niet verschaft.”

Schepen van Lokale Economie Luc Hermans (CD&V) deelt de bezorgdheid van Versmissen. “Maar we hebben er alle vertrouwen in dat de projectontwikkelaar zijn afspraken nakomt. Anders doe je deze investeringen niet. Mathé Heeren kon hier vanavond niet zijn omdat hij in het buitenland verblijft.”