Nieuw bedrijfsterrein met warmtenet

Hoogstraten - Hoogstraten heeft naast de burgerhulpverlening een tweede primeur in petto: de eerste Kempense bedrijvenzone met een warmtenet. Iveka gaat in het nieuwe terrein van De Kluis een warmtepomp plaatsen.

Met een duurzame warmtebron kunnen de bedrijven het energieverbruik verminderen en daalt hun CO2-uitstoot. “Het is de eerste keer dat een warmtenet wordt gelegd op een industrieterrein”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Ward Baets (CD&V). “Bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben voor hun productieproces, krijgen een aansluiting op het warmtenet en op aardgas. In driekwart van de bedrijvenzone wordt alleen een warmtenet aangelegd. De bedrijven moeten zelf geen installatie voor verwarming plaatsen. Het tarief bedraagt niet meer dan de prijs voor een vergelijkbare situatie met een aardgasaansluiting.”

De uitbreiding van De Kluis komt tussen de Loenhoutseweg en de Heuvelstraat. Op een oppervlakte van veertig hectare is er plaats voor een tachtigtal bedrijven. Naar schatting kunnen er duizend mensen tewerkgesteld worden. Dat zijn niet allemaal nieuwe jobs, omdat er bestaande bedrijven bij zijn die gaan verhuizen. “De site wordt zo aangelegd dat in de toekomst een geothermische centrale mogelijk is”, zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). “Dat is een honderd procent hernieuwbare energiebron. Het warmtenet is een volgende stap in de richting van een meer CO2-neutraal Hoogstraten.”

De intercommunale IOK is bezig met het aanbestedingsdossier voor de aanleg van de wegen op het nieuwe bedrijfsterrein. Normaal gezien starten deze werkzaamheden na de zomer.