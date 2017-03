Zevende ambtstermijn als bondsvoorzitter wenkt voor De Keersmaecker bij gebrek aan tegenstander

Het ziet er naar uit dat François De Keersmaecker op 24 juni zijn zevende ambtstermijn als voorzitter van de KBVB aanvat. Vanuit de Pro League, de verzameling van eersteklassers, wordt er nog altijd geen tegenkandidaat naar voren geschoven voor de 58-jarige Mechelse advocaat, die zelf kandidaat is namens de amateurclubs.

Joseph Allijns, die in de vorige verkiezing - in juni 2015 - pas na een tweede stembeurt en heel nipt met twaalf tegen elf stemmen verslagen werd door De Keersmaecker, is niet van plan om opnieuw de handschoen op te nemen. “Niet omdat de ontgoocheling van twee jaar geleden nog niet is doorgespoeld. Wel omdat we met Bart Verhaeghe (Club Brugge-voorzitter, nvdr.) al iemand van de profclubs hebben als eerste ondervoorzitter van de KBVB. En omdat ik vind dat we momenteel - met de scheiding van beroeps- en amateurvoetbal, de juiste verdeling van de WK-gelden én een standvastige nieuwe CEO als Koen De Brabander - goed bezig zijn.”

Daardoor krijgt De Keersmaecker, net als in 2007, 2009, 2011 en 2013, een vrijgeleide. Maar sinds de komst van Verhaeghe, die heel wat naar zich toe trekt, werd zijn macht ingeperkt, waardoor de Pro League genoegen lijkt te nemen met De Keersmaecker in een soort van ceremoniële functie. Daar neemt ook De Keersmaecker zelf genoegen mee.