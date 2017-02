Resto Martinique in stadion Malinwa eert overleden JP

Mechelen - In het stadion van KV Mechelen is er met Martinique vanaf dinsdag 7 maart een restaurant dat elke werkdag geopend is. Het is meteen een eerbetoon aan de overleden Jean-Pierre Jacobs. In zijn Martinique vierde Malinwa menige overwinning.

De Martinique herleeft voortaan een beetje in het businesscenter van het AFAS-stadion. De naam is niet toevallig gekozen. Bijna drie jaar geleden verongelukte Jean-Pierre Jacobs, in de Dijlestad voor velen bekend als JP. In de gloriejaren van de club was zijn restaurant op de Korenmarkt de plek waar de spelers en de entourage van Malinwa graag kwamen. Na het tragische overlijden van JP sloot het restaurant in 2014 de deuren.

"We verwijzen bewust naar het roemrijke verleden van het restaurant", zegt bedrijfsleider Jan Van Eyck. Zijn Groep Van Eyck baat het nieuwe restaurant uit. Het idee om het Martinique te noemen, komt van oud-speler Piet den Boer. "Wij hebben dit natuurlijk afgestemd met Vicky Weyens, de weduwe van Jean-Pierre. Zij steunt ons initiatief. We kregen van haar zelfs enkele decorstukken die in de nieuwe omgeving zullen pronken. Zo krijgt onder andere de bekende grappafles hier een nieuw leven", klinkt het.

"Wij appreciëren het heel erg"

Claudia (34), Zino (24) en Sada (22), de kinderen van de betreurde restaurateur, waren dinsdagavond tijdens een proefopening eregasten. "We waren verrast toen we hoorden over de plannen voor een Martinique op KV. Na een uurtje praten, waren we helemaal mee in het verhaal. We appreciëren het ook heel erg dat de initiatiefnemers eerst met hun plannen naar ons zijn gekomen", vertelt Claudia. Bijna drie jaar na het tragische ongeval is JP zeker niet vergeten. "Ik ben blij dat het restaurant hier is. En niet ergens in het stadscentrum onder die naam", zegt Claudia nog.

Resto Martinique is van maandag tot en met vrijdag geopend, elke dag van 11u30 tot 21u30. Je kan er terecht voor een lunch (25 euro), een après-midi of een diner. "De prijs voor een driegangenmenu zal 's avonds variëren van 35 tot 38 euro. Een hoofdgerecht kost tussen de 20 en de 30 euro", zegt Jan Van Eyck. Het zicht op het indrukwekkende nieuwe stadion krijg je er gratis bij.

"Iedereen is welkom"

"We willen vooral erg laagdrempelig zijn, toegankelijk voor elke KV-supporter en daar leg ik de nadruk op. Iedereen is welkom. Er is evident een link met voetbal, maar we willen net dat tikkeltje verder gaan en mikken ook op een ruimer publiek dan alleen maar liefhebbers van voetbal. Mechelen heeft er een goed restaurant bij dat goed bereikbaar is en gratis parking heeft", legt Van Eyck uit. De chef-kok is Mechelaar Bart Van Roy. "Wij willen bezoekers 'kwali-tijd' bieden", stelt hij.

www.restomartinique.be