Lid ‘Bananenbende’ opgepakt in Colombia

Verdachte Mounir N. in betere tijden. Hij liep tijdens een controle in Colombia tegen de lamp. Foto: rr

De Colombiaanse autoriteiten gaan Mounir N. (33) aan ons land overleveren. N. wordt in Antwerpen gezocht voor zijn betrokkenheid bij een bende die tonnen cocaïne invoerde via de Antwerpse haven.

Hij had het best naar zijn zin in Colombia, de 33-jarige Mounir N.. Op zijn profiel op de sociale netwerksite Instagram postte hij tot voor enkele dagen de ene vakantiefoto na de andere: al jetskiënd, poserend op een snelle motor of tijdens vliegtuigreizen binnen Colombia. Bij een van zijn tripjes moet het vorige week misgelopen zijn. Mounir N. werd gecontroleerd en bleek internationaal geseind te staan. Op zijn hoofd plakte een internationaal aanhoudingsbevel, uitgeschreven door de onderzoeksrechter in Antwerpen.

Partij bananen

N. maakt volgens de speurders van de federale gerechtelijke politie deel uit van een bende die minstens 3.400 kilogram cocaïne invoerde tussen een partij bananen vanuit Colombia. De zaak kwam aan het licht doordat de containers met fruit achterbleven op de kaai en de bananen uiteindelijk vernietigd werden. De groep rond de broers Nabil en Karim A. werd in september opgepakt, maar ­Mounir N. ontsprong de dans. De man, die afkomstig is uit het Limburgse Waterschei en ondertussen in Maastricht woonde, kon naar Zuid-Amerika vluchten. Eerder maakte hij al tripjes naar Colombia. Of hij daar contacten legde voor de bende is niet duidelijk. Het parket wil enkel bevestigen dat Mounir N. opgepakt werd en overgeleverd zal worden.

“Het onderzoek naar de bende zit in een eindfase”, zegt drugsmagistraat Ken Witpas.

Criminele organisatie

Enkele van de verdachten, onder wie de broers A., zullen binnenkort al in een ander dossier voor de rechtbank verschijnen. De raadkamer verwees hen maandag door naar de correctionele rechtbank. Ze worden ervan verdacht geprobeerd te hebben een lading cocaïne op te pikken in de haven van Antwerpen. Het zevental, veelal dertigers uit Antwerpen en Brussel, wordt vervolgd als criminele organisatie.