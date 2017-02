Vrouw ernstig gewond nadat ze onder praalwagen terechtkomt

Wellen - Tijdens de lichtstoet in Wellen is dinsdagavond omstreeks 21.20 uur een vrouw uit Leuven onder een praalwagen terecht gekomen. De vrouw raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De lichtstoet in Wellen was nog maar zo’n uur voor het ongeval vertrokken. “Ter hoogte van brasserie De Route in de Notelarestraat is het misgelopen. Een vrouw is er gestruikeld en vervolgens onder een praalwagen van een groep uit Maasmechelen terechtgekomen”, zei Mario Billen van de organiserende carnavalsvereniging De Weerelt uit Wellen gisterenavond in een eerste reactie.

Burgemeester Els Robeyns (sp.a/Rob) kwam onmiddellijk ter plaatse. “Het was nog maar de derde wagen van de stoet”, zegt ze. “De juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Maar volgens de eerste informatie lag de vrouw op haar buik en werd ze wellicht door een wiel in haar heup geraakt. Ze was nog bij bewustzijn toen ze met een ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht.”

De stoet werd zo’n half uur stilgelegd en mocht dan weer verder door de Wellense straten trekken. “De wagen van de betrokken vereniging is aan de kant gebleven. Dat is een standaardprocedure zodat de politie verklaringen kan afnemen en de chauffeur kan blazen”, aldus Robeyns.

Enkele duizenden mensen vergaapten zich aan de verlichte praalwagens van de 33 groepen, veelal carnavalsverenigingen uit de eigen streek. Ook gezelschappen uit onder meer Heure-le-Romain, Hoegaarden en Lommel zakten af naar Wellen.