Zuhal Demir bekijkt cv van Antwerpse Syriër: “Ik heb al meer dan zestig sollicitatiemails gestuurd”

Antwerpen - Kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) ontvangt vandaag Nouri Moussali (30) op haar kabinet. Nouri stuurde Demir een mail omdat hij geen eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Vandaag bekijkt Demir zijn cv.

Vijf jaar geleden vluchtte Nouri vanuit Syrië naar België. Snel na zijn aankomst volgde ik een jaar Nederlandse les. “In België wilde ik zo snel mogelijk aan de slag”, vertelt de man. Via het OCMW kreeg ik de kans om te werken bij Zeven Schaken, een sociaal restaurant in Antwerpen. Ook daar schaafde ik mijn Nederlands bij en leerde ik veel mensen kennen. Na een jaar liep mijn contract af, dat wist ik op voorhand.”

Geen eerlijke kans

Nouri solliciteerde op meer dan zestig vacatures. “Ik krijg altijd een negatief of geen antwoord terwijl de vacature online blijft staan. Ik solliciteer onder meer voor jobs als magazijnier en machine operator. Het maakt me zelfs niet echt uit waar ik kan beginnen. Ik ben nog jong en wil bijleren. Ik merk dat er in België veel vooroordelen zijn over mensen van allochtone afkomst. Er wordt vaak gezegd dat we niet willen werken, maar ik ben niet uit mijn land in oorlog gevlucht om te komen profiteren. Ik wil werken en een nieuw leven opbouwen, maar ik krijg geen eerlijke kans.”

In zijn omgeving merkt Nouri dat hij niet de enige is die met dit probleem kampt. Daarom stuurde hij een mail naar Demir. Anderhalf uur nadat hij de mail had verstuurd, ontving Nouri een persoonlijke uitnodiging om met zijn cv langs te komen op het kabinet van de staatssecretaris. Deze namiddag ontmoeten de twee elkaar.

“Ik begrijp het probleem dat Nouri aankaart. Mensen met een migratieachtergrond geraken heel moeilijk aan werk. Ik wil luisteren naar de ervaringen van Nouri en kan hem misschien verder doorverwijzen naar de VDAB. Hem een job aanbieden, kan ik uiteraard niet”, zegt Demir.