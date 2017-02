Waarom de vrouw van Philippe Geubels haar poezenhotel verkoopt

Boechout - Leen Corluy (35), de echtgenote van stand-upcomedian Philippe Geubels, verkoopt haar woning met kattenhotel in de Schransstraat in Boechout. “Met pijn in het hart neem ik afscheid van mijn poezen”, bekent ze.

Al ruim zes jaar baat Leen Corluy in Boechout kattenhotel Snoet uit. “Ik kan hier twintig katten opvangen”, vertelt ze. “Vandaag verblijven er zestien poezen. Vooral in de vakantieperiode is het er heel druk. Mensen gaan dan op reis en brengen hun geliefde huisdier naar hier.”

Vrienden en familie vonden het aanvankelijk een vreemd idee. “Omdat Philippe weet dat voor katten zorgen me gelukkig maakt, stapte hij onmiddellijk mee in mijn verhaal”, zegt Leen. Ze bekent dat ze met pijn in het hart stopt met haar kattenhotel. “Philippe treedt vaak op in Nederland. Het is gewoon veel leuker om dan meer samen te zijn. Hier blijven terwijl hij in Nederland toert, lijkt me niet ideaal.”

Leen benadrukt dat ze niet vast in Nederland gaan wonen. “Misschien huren we daar wel tijdelijk een appartement. We zien wel waar het succes van Philippe ons brengt.”