Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil dat mensen die minstens vier vijfde werken, kunnen bijklussen bij slagers en bakkers zonder daarop belastingen te betalen.

De federale regering heeft op 1 december 2015 in de horecasector de flexijobs ingevoerd. Wie in eender welke sector vier vijfde of voltijds werkt, mag onbeperkt bijklussen in een restaurant of café. De ...