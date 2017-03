“Bijna alle partijen zijn al druk bezig met hun campagnes en lijstvorming”

U hebt het vast ook al gezien in de krant: Theo Francken en Jan Jambon doen het prima in de federale regering. Die boodschap wil de N-VA althans nu al graag kwijt via advertenties, ook al vinden de volgende verkiezingen pas plaats in oktober 2018. De N-VA is overigens niet alleen; bijna alle partijen zijn al druk bezig met hun campagnes en hun lijstvorming, zeker in de grote steden.

In Antwerpen bijvoorbeeld zijn alle lijsttrekkers al bekend. Bart De Wever (N-VA), Kris Peeters (CD&V), Philippe De Backer (Open Vld), Filip Dewinter (VB), Peter Mertens (PVDA), Wouter Van Besien (Groen) en Tom Meeuws (sp.a). Dat is kwalitatief een mooie line-up, ook al zien we op dit lijstje enkel blanke autochtone mannen van middelbare leeftijd en kan je dus nauwelijks van een weerspiegeling van de Antwerpse samenleving spreken.

Maar goed: de partijen zijn er blijkbaar klaar voor, en de grote vraag is nu vooral of er in de aanloop naar de verkiezingen nog kartels, lijstverbindingen of ongeschreven akkoorden zullen ontstaan. Want soms zijn die kunstgrepen de enige manier om de bestaande macht te breken.

Wissel van de macht

In die context zond Canvas gisteravond een onvervalst stuk Vlaamse politieke geschiedschrijving uit in de voortreffelijke serie Wissel van de macht van Marc Van de Looverbosch. Aan de hand van tv-beelden zagen we de opkomst en ondergang van het kartel CD&V/N-VA. Dat verbond bestond tussen 2004 en 2008, maar de gevolgen ervan zijn ook vandaag nog merkbaar in de Vlaamse politiek. En ze wegen zelfs op de toekomst.

Achteraf kan je concluderen dat de vorming van dit kartel het einde inluidde van de traditionele CD&V-staat en het begin van wat de N-VA aankondigde als ‘de kracht van verandering’. Toen in 2008 het Vlaams kartel uiteenspatte, was het ook gedaan met de hegemonie van de traditionele partijen. We wisten het toen nog niet, maar uit de as van het kartel zou de N-VA verrijzen als een belofte aan de kiezer van hoe het anders kon en moest. En dat bleek aan te slaan.

Is het aan het lukken? Dat zal de kiezer uitmaken in oktober 2018 (lokale verkiezingen) en in het voorjaar van 2019 (federaal en Vlaams). De eerste grote test wordt de stad Antwerpen. De N-VA heeft daar een beleid neergezet in de lijn van haar beloften. De verzamelde oppositie zal veel eendracht moeten genereren om burgemeester De Wever omver te werpen. Die eendracht zien we voorlopig nog niet. Maar zoals het cliché zegt: oktober 2018 is nog een eeuwigheid verwijderd in de politiek.