Dagopvang voor hulpbehoevende ouderen viert eerste verjaardag en houdt open dagen

Kalmthout - Ruim een jaar geleden werd dagopvang De Maatjes opgestart. Het centrum biedt zorg aan 65-plussers die geen intensieve medische controle nodig hebben, maar wel verzorging en toezicht. De dagopvang heeft nog verschillende plaatsen vrij en organiseert open dagen om geïnteresseerden kennis te laten maken met de werking.

Campus Sint-Vincentius in Kalmthout omvat een woonzorgcentrum met een capaciteit van 140 bedden, 39 assistentiewoningen, een kortverblijf met acht bedden, een lokaal dienstencentrum en een dagopvang voor vijftien personen. “Onze bezoekers zijn 65 jaar of ouder, wonen nog thuis en hebben geen intensieve medische controle nodig, maar wel verzorging of toezicht”, zegt Els Bogaert, coördinator bij De Maatjes. “Onze gasten hebben beginnende tot matige dementie, een lichamelijke zorgvraag of nood aan sociaal contact. De dagopvang kan belangrijk zijn omdat cliënten vanaf de eerste fase waarin ze zorg nodig hebben bij ons terecht kunnen. Zo kunnen ze ook zonder problemen doorstromen van de ene naar de andere zorgvorm. Tegelijk bieden we de mantelzorgers ondersteuning en geven we hen de gelegenheid om even op adem te komen.”

“Onze maximumcapaciteit van vijftien daggasten is nog niet bereikt”, zegt Els Bogaert. “We ontvangen nu gemiddeld zes cliënten per dag. Nieuwe bezoekers ontvangen we met open armen. Om kandidaten en nieuwsgierigen kennis te laten maken met onze werking, houden we drie open dagen op dinsdag 7 maart (17 tot 20u), zaterdag 11 maart (9.30 tot 12.30u) en zondag 12 maart (14 tot 17u).

03.620.20.54, els.bogaert@gza.be