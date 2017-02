Zoektocht van Nieuw Merksems Kamertheater naar locatie is hopeloos: “Dit betekent ons einde”

Merksem - Er is nog steeds geen oplossing gevonden voor het Nieuw Merksems Kamertheater (NMKT). Het gezelschap moet in augustus de theaterzaal in het Runcvoorthof verlaten. “Dat betekent het einde van de vzw”, klinkt het.

Met een foyer, twee repetitielokalen en een zaal met een capaciteit van honderd stoelen zit het NMKT goed in kasteel Runcvoorthof. Omdat het kasteel in slechte staat is, zijn er renovatiewerken gepland en wordt het herbestemd tot woonproject. Het NMKT moet daarom op zoek naar een nieuwe locatie, maar na een maandenlange zoektocht is er nog steeds geen oplossing gevonden.

“Het MNKT is een vzw waaronder vijf verschillende amateurtheatergezelschappen ondergebracht zijn. Bijna dagelijks wordt er gerepeteerd door een van de groepen. Minstens twintig weekends per jaar spelen we een voorstelling. Dat maakt dat we best wat plaats nodig hebben”, legt Jan Wyns van het NMKT uit.

“Geen opties meer”

Wyns vreest dat alle mogelijkheden in Merksem al bekeken zijn. “Ik zie geen andere opties meer, we hebben elke zaal of mogelijke locatie al overwogen. In augustus moeten we effectief weg uit het Runcvoorthof. Als er geen oplossing uit de lucht valt, zal dat het einde betekenen voor het NMKT.”

Schepen van Cultuur in Merksem Gilbert Verstraelen (sp.a) bevestigt dat alle mogelijke locaties in het district bekeken zijn. “We hebben vier voorstellen aan het NMKT gedaan, maar die bleken allemaal niet geschikt. Sommige zalen waren te duur, andere te klein en andere zijn al bezet door andere invullingen. We hebben alles gedaan wat we konden om het gezelschap te helpen.”