Schepen Caroline Bastiaens bevallen van zoontje

Caroline Bastiaens (CD&V), aan de slag als Antwerps schepen van Cultuur en ­Stads- en Buurtonderhoud, is gisteren om 6.45u bevallen van haar zoontje Mathis. Het is het eerste kindje voor Bastiaens en haar echtgenoot Kristof Waterschoot. De baby weegt 3,2 kilogram en is 50 centimeter groot. Mama, papa en zoontje stellen het prima.

Bastiaens volgde eind vorig jaar haar partijgenoot en schepen Philip Heylen op, die besloot over te stappen naar een functie in de privésector. Bastiaens was op dat moment CD&V-fractieleider in de gemeenteraad en is nog steeds Vlaams parlementslid.

Zij zal zich tijdens haar zwangerschapsverlof laten vervangen door havenschepen Marc Van Peel (CD&V).