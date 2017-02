Onderzoek naar vermist Frans gezin krijgt onverwachte wending na analyse van bloedsporen in woning

Een Frans gezin van vier heeft sinds 16 februari geen enkel teken van leven meer gegeven. Ouders Pascal (49) en Brigitte (59) Troadec en kinderen Sébastien (21) en Charlotte (18) zijn daardoor al bijna twee weken vermist. Na analyse van gevonden bloedsporen heeft het onderzoek nu een onverwachte wending gekregen.

Het was de zus van mama Brigitte die de politie alarmeerde over de onrustwekkende situatie. Agenten braken binnen in het huis in Orvault (een voorstad van Nantes), waar de Troadecs al tien jaar woonden. De bedden hadden geen lakens, er werden geen tandenborstels gevonden in de badkamer en verschillende etenswaren waren al een tijd vervallen. Bovendien stak de wasmachine vol met linnen en lagen lakens gewoon open in huis.

Foto: AFP

“Het was alsof het leven in dat huis plots gestopt was”, aldus Sennès. Speurders vonden daarnaast sporen van weggevaagd bloed op de trap. En er werden bloedsporen gevonden op een GSM en een paar sokken. “Charlotte voelde zich niet goed in haar vel en sprak nooit over haar familie. Sébastien? Die leefde altijd in zijn eigen wereld en was wel wat speciaal”, vertelt Julie, een schoolvriendin.

Onverwachte wending

Het onderzoek focuste initieel vooral op de persoonlijkheid van zoon Sébastien en dus niet op zijn ouders of zus Charlotte. De auto van Sébastien is namelijk zoek en hij zou “psychologisch instabiel” zijn. Net als zijn vader trouwens, die “in het verleden last had van depressies”. Maar volgens de politie uitte Sébastien al in 2012 doodsbedreigingen op een forum. Daarnaast werd hij een keer veroordeeld tot een werkstraf voor ongewenste intimiteiten. En in 2013 uitte hij meerdere keren zijn frustratie in enkele onrustwekkende tweets, onder meer ten aanzien van zijn vader.

Uit analyse van de gevonden bloedsporen blijkt nu echter iets merkwaardig. Er werd bloed gevonden van zowel vader Pascal, moeder Brigitte als zoon Sébastien, maar niet van dochter Charlotte. Een familiedrama? “Dat kan, maar we kunnen op dit moment de betrokkenheid van een of meerdere personen buiten het gezin nog niet uitsluiten. Het is te vroeg om een verdachte aan te wijzen”, aldus Pierre Sennès, de procureur-generaal van Nantes.