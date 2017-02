FIFA schorst Nigeriaan Adamu voor twee jaar

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond heeft de Nigeriaan Amos Adamu een tweejarige schorsing opgelegd. Dat heeft de FIFA dinsdag bekendgemaakt. Het voormalig lid van het Uitvoerend Comité heeft volgens de Ethische Commissie inbreuken gepleegd op de ethische code van de FIFA.

Adamu wordt al langer in de gaten gehouden door de ethische commissie. In maart 2015 werd er een onderzoek naar hem geopend, nu volgt een schorsing die vanaf vandaag 28 februari in voege treedt.

Adamu werd in november 2010 al eens voor drie jaar geschorst door de Ethische Commissie van de FIFA, hij werd toen verdacht van corruptie bij de toewijzingen van de WK’s van 2018 (aan Rusland) en 2022 (aan Qatar). De Nigeriaan zou toen zijn stem te koop aangeboden hebben.