Edward Theuns start in Parijs-Nice, Jasper Stuyven in Strade Bianche

Edward Theuns zit in de selectie voor Parijs-Nice van zijn ploeg Trek-Segafredo. Zijn landgenoot Stuyven mag in de Strade Bianche starten.

Edward Theuns mag zich opmaken om op 5 maart te starten in Parijs-Nice. De jonge Gentenaar reed een goede Omloop Het Nieuwsblad, maar kwam in de finale te kort om Sagan, Vanmarcke en Van Avermaet te volgen.

Here's our eight riders that will start #ParisNice on March 5th. What do you think? pic.twitter.com/bXi9mcAhUR — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) 28 februari 2017

Theuns maakt deel uit van de selectie van de World Tour-ploeg. De andere uitverkorenen zijn: Alberto Contador, Grégory Rast, Haimar Zubledia, Jarlinson Pantano, Jesús Hernández, John Degenkolb en Michael Gogl. Theuns zal vooral sprinten moeten aantrekken voor de Duitse sprintbom Degenkolb. Vorig jaar leek de Belg nog op weg naar een zege, maar zijn slimme aanvalspoging strandde op 200 meter van de meet.

Stuyven in Strade-Bianche

Jasper Stuyven start dan weer op 4 maart in de eendagswedstrijd Strade Bianche. Hij toonde in het openingsweekend dat zijn vorm uitstekend is en lijkt niet helemaal kansloos om de wedstrijd te winnen. De andere geselecteerden zijn Boy Van Poppel, Eugenio Alafaci, Fabio Felline, Kiel Reijnen, Mads Pedersen, Marco Coledan en Markel Irizar.