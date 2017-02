Carnaval zoals in de Middeleeuwen: dit moet je weten over het hanenkappen in Olmen

Olmen / Balen - Olmen viert carnaval nog op de traditionele manier. Geen carnavalsstoet, maar vastenavondvieringen met als hoogtepunt het Hanenkappen. Het gebruik gaat terug tot in de Middeleeuwen. Wie de haan onthoofdt, wordt koning van zijn partij. Maar wat is dat en hoe gaat het in zijn werk?

Hanenkappen gaat zo: op een karrenwiel wordt een ladder gelegd. Aan de twee uiteinden van de ladder zit een deelnemer. Het karrenwiel wordt rondgedraaid. De deelnemers mogen nu proberen om de kop van de haan, opgehangen aan de poten, af te kappen. De winnaar is koning van zijn partij en aanvoerder voor het festijn dat hierna op het programma staat.

Het hanenkappen is een onderdeel van verschillende activiteiten die op het programma staan. De festiviteiten eindigen op aswoensdag en luiden het begin van de vasten in.

Hoe gaat hanenkappen in zijn werk

Bekijk hier beelden van gisteren in Olmen: opgelet, niet voor gevoelige kijkers. De haan die je ziet in het begin van het filmpje is niet dezelfde haan die in beeld komt bij het hanenkappen.

Vanwaar komt het gebruik

Er zijn twee versies. De eerste vertelt het verhaal van de Franse overheerser. Symbool van de Fransen was een haan, dus moest die een kopje kleiner gemaakt worden. In de tweede versie zochten de boeren een ‘zondebok’ die moest boeten voor de uitspattingen van carnaval. Omdat de haan aanzien werd als een “boos dier” werd het de kop van jut.

Vergelijkbaar met gansrijden

Het gebruik doet sterk denken aan het gansrijden. In de polderdorpen, Berendrecht, Zandvliet en Hoevenen en Stabroek proberen de spelers tijdens carnaval een met vet besmeerde kop van een gans af te trekken.

Ook hier zijn er twee verklaringen voor de oorsprong. Ofwel moesten de boeren een gans offeren om een goede oogst te hebben. Ofwel moesten de boerenzonen de paarden terug inrijden na de lange wintermaanden. Ze maakten er een wedstrijdje van en de gans was het slachtoffer.

Andere volksgebruiken

Gansrijden en hanenkappen zijn oude volksgebruiken uit de Kempen en de polderdorpen. Kent u nog andere oude volksgebruiken die tijdens carnaval uitgeoefend worden? Laat het ons weten.