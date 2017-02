“Nog geen wisselstukken voor nieuwe Albatrostrams”

Er worden momenteel nog geen wisselstukken geproduceerd voor de nieuwe Albatrostrams. Daarom worden twee tramstellen in Antwerpen gebruikt voor wisselstukken, gaf Mobiliteitsminister Ben Weyts dinsdag aan.

Gazet van Antwerpen berichtte maandag dat in een stelplaats in Antwerpen twee splinternieuwe Albatrossen staan die momenteel alleen worden gebruikt om te worden ontmanteld voor onderdelen.

De Lijn stelde in 2015 trots de nieuwe Albatrossen voor in Antwerpen. Ze zouden worden ingezet om de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen te ontwarren. Alleen maakte een van de voertuigen slechts één enkele rit. Tijdens die proefrit raakte de tram zwaar beschadigd en kreeg hij meteen een vaste plek in de stelplaats Punt aan de Lijn. De andere Albatros raakte eveneens beschadigd en stond even in de stelplaats in Deurne, om daarna te worden overgeplaatst naar Punt aan de Lijn. De trams kosten 3,15 miljoen euro per stuk.

“Er zijn 48 Albatrostrams die rijden in Antwerpen en twee die in de stelplaats staan”, reageerde Weyts dinsdag bij de voorstelling van een vloot nieuwe trams in Gent. “Er worden momenteel nog geen wisselstukken geproduceerd, dus om toch stukken te kunnen hebben wordt daarvoor een tram gebruikt. Dat is gewoon een tijdelijke oplossing.”

Er komen in Antwerpen nog eens veertien nieuwe trams bij, gaf Weyts aan. “Dan komen we aan 62 in totaal, of een investering van meer dan 200 miljoen euro. Ik denk dat dat vooral een positief verhaal is.”

