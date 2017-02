Vijf minuten tijd? Bekijk dan Bent Van Looy die Louis Neefs covert

Als je vandaag vijf minuten tijd hebt, moet je zeker eens luisteren naar deze cover. Omdat ‘Wat een leven (Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb)’ van Louis Neefs dit jaar opgenomen wordt in de Eregalerij van Radio 2, waagde Bent Van Looy zich aan het repertoire van de Vlaamse zanger, die in 1980 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Van Looy stak de klassieker, samen met de VRT Bigband, in een nieuw kleedje. De reacties op sociale media zijn verdeeld: de ene vindt het geweldig, de andere mist de warme stem van Louis Neefs.