Proximus lanceert 4,5G in Antwerpen

Proximus is gestart met de lancering van sneller mobiel internet - 4,5G - in Antwerpen, Charleroi en Gent. Dat maakte het telecombedrijf dinsdag bekend.

Die technologie laat een pieksnelheid toe van 450 megabit per seconde, wat driemaal sneller is dan mobiel internet van de vierde generatie (4G). Proximus is naar eigen zeggen de eerste in België die deze technologie lanceert.

De pieksnelheid kan wel enkel behaald worden met compatibele apparaten en die zijn momenteel nog niet beschikbaar op de Belgische markt. Proximus onderhandelt met Samsung om die apparaten snel te kunnen aanbieden.

4,5G is slechts een tussenfase, tot het internet van de vijfde generatie (5G) kan worden gelanceerd. Dat wordt echter niet voor 2020 verwacht, hoewel Proximus ook daar voorloper wil zijn.

Met 4,5G wil het telecombedrijf tegemoetkomen aan de voortdurend stijgende vraag naar dataverkeer op mobiele apparaten. Verwacht wordt dat het dataverkeer de volgende drie jaar zal verachtvoudigen.