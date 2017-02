Antwerpen 2018 - De Appelmansstraat is dinsdagmiddag afgesloten. Er werd een verdachte koffer aangetroffen op de zevende verdieping van de parking Diamant.

De politie is de zaak aan het onderzoeken en ook DOVO is ter plaatse. De straat is afgesloten om de ontmijningsdienst rustig te laten werken.