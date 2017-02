Lage-emissiezone in Antwerpse Zuidrand? “Wij hebben evenveel recht op een gezonde levenskwaliteit”

De burgemeesters van de verschillende gemeenten in de Antwerpse zuidrand zijn aan het onderzoeken of het ook nuttig is dat er bij hen een lage-emissiezone (LEZ) wordt ingevoerd. Dat meldt ATV.

De stad Antwerpen heeft sinds 1 februari een lage-emissiezone ingevoerd waarbij de meest vervuilende wagens uit het gebied tussen de Ring en Linkeroever worden geweerd. Door middel van camera’s worden nummerplaten afgelezen en sinds 1 maart zullen overtredingen ook effectief worden beboet.

ATV meldt dinsdag dat ook de gemeenten uit de Antwerpse zuidrand met het idee spelen van een lage-emissiezone. Zo laat Mortsel onderzoeken of een dergelijke zone over drie jaar nuttig kan zijn. Ook wordt er, net zoals in andere gemeenten, afgevraagd waar de grens van de zone dan best kan liggen. Ze zijn het er alvast over eens dat één grote lage-emissiezone voor alle gemeenten nuttig kan zijn.

Overlast

De Boechoutse burgemeester Koen T’Sijen is alvast gewonnen voor het idee. Aan Radio 2 meldt hij dat als het aan hem ligt, vervuilende auto’s binnenkort overal verboden mogen worden. Dis Van Berckelaer (BbA), de burgemeester van Borsbeek, treedt zijn collega bij. “We moeten ons beraden in hoeverre we kunnen inspelen op de Antwerpse lage-emissiezone. Want de invoering heeft gevolgen voor ons. Zo parkeren auto’s die niet in de stad mogen komen zich in de rand en zorgen ze voor overlast. De ene grens zorgt voor het ontstaan van een andere grens. De inwoners aan beide kanten van de zone hebben evenveel recht op een gezonde levens- en luchtkwaliteit.”

Schepen van Boechout Ria Van Den Heuvel (PRO) wijst op het globale probleem. “Ik ben voor autonomie, maar dan komen we in een systeem waarin de ene gemeente wel een LEZ invoert en een andere niet. Het moet gaan om een betere luchtkwaliteit en voor mij stopt vervuiling niet bij de gemeentegrenzen. Wij willen dan ook een lage-emissiezone in Boechout om er zo strategisch voor te zorgen dat er een Vlaams initiatief uit voortvloeit.”

De burgemeesters zitten maandag samen om een eventuele lage-emissiezone in de Antwerpse zuidrand te bespreken.