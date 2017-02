Zou je liever elke dag vijf minuten seks hebben of elke week één keer met alles erop en eraan? En zou je liever de nek van een kalkoen hebben of je elke dag wassen met het sap van hotdogs? In 'Dilemma op Dinsdag' moeten de twee 'Temptation Island'-presentatoren Rick Brandsteder en Annelien Coorevits kiezen tussen twee vervelende opties. En geven ze meteen antwoord op de vraag "Wat doen de presentatoren in godsnaam altijd terwijl de koppels op date zijn?"