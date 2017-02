Honderden abonnees schuiven aan voor tickets titelmatch: “Dit is uniek in België”

Zaterdag speelt Antwerp de heenmatch van de finale in 1B tegen Roeselare en daar wil echte rechtgeaarde fan uiteraard bij zijn. Trouwe abonnees die voorrang krijgen op de andere fans stonden dinsdagochtend al in een lange rij aan te schuiven aan de fanshop om hun plekje voor de cruciale wedstrijd veilig te stellen.

De ongeveer 10.500 abonnees konden sinds maandag hun ticket online kopen, maar toch stonden er dinsdag nog vele honderden mensen aan de fanshop aan het stadion aan te schuiven. “Een hele hoop mensen hebben hun ticket gisteren al online gekocht, zo’n 3.500”, zegt Thomas Slembrouck van Antwerp. “Vandaag staan fans aan te schuiven bij wie het online bestellen niet gelukt is of mensen die online hun weg niet vinden.”

Ook vorig seizoen, bij de beslissende kampioenenmatch tegen Eupen stonden fans rijendik aan te schuiven voor tickets. “Dit is Antwerp, dit is uniek in België”, zegt een fan.

Tot woensdagnacht 23.59u is de ticketverkoop voorbehouden voor bestaande abonnees. Pas daarna kunnen andere fans een van de nog weinig resterende tickets bemachtigen.