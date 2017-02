Zesvoudig olympisch kampioene Allyson Felix wil doorgaan tot Tokio 2020

Allyson Felix denkt op haar 31e nog niet aan een afscheid. Het Amerikaanse sprintfenomeen, de enige vrouwelijke atlete met zes olympische titels op haar erelijst, wil er in 2020 graag bij zijn op de Spelen in Tokio.

“Ja, ik wil graag lopen in Japan”, antwoordde Felix maandag op de vraag of ze nog een Olympische Spelen wil meemaken. “Sport is iets waarvoor ik mij altijd kan opladen. De grootste les die ik inmiddels heb geleerd, is dat ik nu, met al mijn ervaring, op een slimmere manier kan trainen en daardoor minder hoef te lopen.”

Felix won op de voorbije Spelen in Rio goud op de 4x100 en 4x400m. Het waren haar vijfde en zesde gouden medaille op de Spelen. In 2008 werd ze in Peking een eerste keer olympisch kampioene 4x400m. Daarna volgden in Londen (2012) goud op de 200, 4x100 en 4x400m. Daarnaast veroverde ze ook drie keer zilver, op de 200m (in 2004 & 2008) en 400m (2016). Met negen olympische plakken staat Felix op gelijke hoogte met de Jamaicaanse sprintlegende Merlene Ottey.