Grootschalige politieactie aan Berlijnse moskee

In Berlijn heeft de politie dinsdagochtend huiszoekingen uitgevoerd op 24 locaties. Het doel van de razzia’s was de salafistische moskeevereniging 'Fussilet 33', die nu officieel werd verboden. De Fussilet-moskee werd regelmatig bezocht door Anis Amri, die met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn op 19 december. Daarbij kwamen elf mensen om en raakten meer dan vijftig mensen gewond.