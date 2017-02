Geert van ‘Blind Getrouwd’ over huwelijk met Daisy: ”Het was trekken en sleuren”

Zij zat constant op haar smartphone te tokkelen, hij probeerde alsnog een band met haar op te bouwen. In het vorige seizoen van ‘Blind Getrouwd’ was het al snel duidelijk dat het huwelijk van Daisy en Geert Van Damme (33) geen lang leven beschoren zou zijn. Toch heeft hij geen spijt van zijn deelname. Dat zegt hij in Dag Allemaal.

Deelnemer Geert Van Damme werd gezien als de pineut van het programma. Vooral toen aan het licht kwam dat zijn partner Daisy uiteindelijk voor de charmes van cameraman Philippe was gevallen.

Hij kreeg daardoor een heleboel commentaar over zich heen. Maar hoe was het om te merken dat mensen geen blad voor de mond namen over zijn huwelijk? “Dat woord huwelijk alleen al... Oké, ja, wij waren getrouwd op papier. Maar ik heb nooit dat gevoel gehad. Ik denk dat Daisy en ik allebei al na een dag of vier aanvoelden dat het niet zou lukken tussen ons. En je probeert dan wel nog, maar je voelt aan alles wat je doet dat het trekken en sleuren is”, vertelt Geert.

Nieuwe liefde

Ruzie met Daisy heeft hij nu echter niet. “We hebben elkaar niet meer gezien, maar af en toe sms’en we”, klinkt het. “Ze heeft me al gevraagd om eens langs te komen. Ik ben zeker van plan om dat te doen. Ik gun Daisy oprecht haar geluk.”

Zelf heeft Geert ook opnieuw de liefde gevonden. “Maar ik laat liever niet te veel in mijn kaarten kijken”, zegt hij. “Ik heb tijdens ‘Blind Getrouwd’ mijn hele privacy moeten opgeven, dus ik geniet daar nu even dubbel en dik van. We nemen onze tijd om elkaar te leren kennen. Maar we zijn erg gelukkig samen.”