Antwerpse kandidate van ‘K3 zoekt K3’ stapt in het huwelijksbootje

Anderhalf jaar geleden was Nora Gharib in de running om de nieuwe zwartharige zangeres van K3 te worden, maar net voor de grote finale viel ze af. Intussen heeft ze grootse toekomstplannen. Ze zal zoals we vorige week meldden de vrouwelijke hoofdrol spelen in de nieuwe film van Adil el Arbi en Bilall Fallah. Én ze stapt deze zomer in het huwelijksbootje.

In de film Patser zal Nora Gharib de rol vertolken van Badia, een stoere meid die samen met haar vrienden op het Kiel in Antwerpen snel stinkend rijk wil worden door cocaïne te verhandelen. “Ze zagen in mij wat ik zelf nog niet gezien had: de stoere chick. Toch staat Badia ver van me af, hoor”, zei Nora daarover in Gazet van Antwerpen.

Haar verschijning op het witte doek - aan de zijde van onder meer Matteo Simoni - staat deze zomer op de agenda. Een drukke zomer, want ze stapt dan ook in het huwelijksbootje met haar vriend. “Het zal een huwelijk worden volgens de islamitische traditie”, klinkt het. “Het kan echt niet meer stuk voor mij.”