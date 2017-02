Oldtimerliefhebbers scherpen verzet tegen lage-emissiezone aan

Antwerpen - De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) blijft zich verzetten tegen de lage-emissiezone in Antwerpen. De vereniging voor oldtimerliefhebbers gaat het Vlaams gewest en de stad Antwerpen nu in gebreke stellen.

Op 1 februari werd de lage-emissiezone ingevoerd in de stad Antwerpen en daar zijn de bezitters van oldtimers de dupe van. “De gevolgen en de opgelegde criteria zijn nefast voor eigenaars van oude voertuigen”, zegt het BFOV. “In ons land vertegenwoordigen de oldtimers onder O-plaat slechts ongeveer 1% van het wagenpark. De impact van deze oldtimers op het milieu is volstrekt verwaarloosbaar en het gaat meestal niet om dieselwagens. In de LEZ Antwerpen bevinden zich amper 1000 van dergelijke voertuigen.”

De BFOV vindt het onheus dat de stad ervoor heeft gekozen om voertuigen tussen de 30 en de 40 jaar onvoorwaardelijk te verbieden, zonder uitzondering voor stadsbewoners. “Concreet betekent dit dat de eigenaars dus met hun oude wagen hun garage niet meer mogen verlaten. De BFOV heeft dit meermaals aangekaart op de verschillende politieke niveau’s met de vraag om onder O-plaat vrijstelling te geven (zoals in onze buurlanden) en niet, zoals vandaag, vanaf 40 jaar. De BFOV is van mening dat de norm van 40 jaar geen enkele wettelijk verantwoorde basis heeft.”

Over de juridische inslag en de stappen die zullen worden ondernomen om stad en gewest te laten bijsturen zal de federatie meer bekendmaken op een persconferentie aanstaande vrijdag.